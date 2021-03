Libia-Italia: Di Maio incontra Menfi e omologa Al Manqoush, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato a Tripoli i tre membri del Consiglio presidenziale libico, cioè il presidente Mohamed Menfi e i due vicepresidenti, Abdullah al Lafi e Musa al Kuni, e l’omologa libica, Najlaa al Manqoush. Durante l’incontro, secondo una nota diffusa dall’ufficio stampa di Menfi, Di Maio si è congratulato con il presidente del Consiglio presidenziale per l’avvio ufficiale delle sue attività, dopo che il Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdulhamid Dabaiba ha ottenuto la fiducia dalla Camera dei rappresentanti a Sirte, lo scorso 10 marzo. Durante l’incontro sono state discusse le relazioni bilaterali tra i due Paesi, la riattivazione dell’accordo di amicizia tra Italia e Libia e la possibilità di avviare i lavori per la strada costiera tra Ras Agedir e Musaid. Da parte sua, secondo quanto si legge nella nota, Di Maio ha confermato il sostegno dell’Italia alla Libia in tutti i campi e nel contribuire a unificare le istituzioni sovrane, sottolineando che l’Italia ha cominciato ad aumentare la sua rappresentanza diplomatica nel Paese. (Lit)