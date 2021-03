Kosovo: fonti stampa, Konjufca candidato del Vetevendosje per presidenza Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento Vetevendosje avrà il sostegno di 64 deputati per formare un governo dopo le elezioni di febbraio in Kosovo", ha detto nei giorni scorsi l'esponente del partito vincitore delle elezioni kosovare, Glauk Konjufca, in un'intervista al portale d'informazione "Telegrafi". Secondo Konjufca, l'elezione del nuovo presidente della repubblica, che dovrebbe essere Vjosa Osmani, avverrà entro il 10 aprile mentre il governo guidato dal Vetevendosje sarà formato prima, ovvero "entro il 25 marzo". "La vittoria del Vetevendosje dovrebbe essere trattata con molta modestia perché non siamo in un momento di festeggiamenti anche a livello globale", ha dichiarato Konjufca affermando che il nuovo governo di Pristina sarà concentrato per far ripartire l'economia dopo la crisi del Covid-19. (segue) (Alt)