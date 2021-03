Kosovo: fonti stampa, Konjufca candidato del Vetevendosje per presidenza Parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti ha detto che il nuovo governo del Kosovo non avrà meno di cinque donne ministre al suo interno e "vedremo quello di più che possiamo fare". Partecipando ad una marcia per la Giornata internazionale della donna, il probabile nuovo premier kosovaro ha dichiarato che dei 58 parlamentari eletti nelle fila del suo partito nessuna donna ha avuto bisogno delle quote di genere. "I cittadini del Kosovo hanno scelto loro come rappresentanti. Le elezioni del 14 febbraio non sono state ordinaria, ma sono state un referendum", ha affermato Kurti. (segue) (Alt)