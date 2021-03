Serbia: presidente Vucic, mai più pogrom contro i serbi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non permetterà "dei nuovi pogrom" contro i serbi del Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso della commemorazione delle violenze a sfondo etnico contro la popolazione serba accadute in Kosovo il 17 marzo 2004. "La Serbia non permetterà mai più un pogrom. La Serbia, come tutti gli altri, ha il diritto di prendersi cura della sua gente, della salute e della sicurezza di cui il nostro popolo serbo ha diritto", ha detto Vucic secondo l'emittente "Rts". La Serbia, ha proseguito il capo dello Stato, non vuole usare armi o violenza e non vuole portare via niente a nessuno. "Ma questo non significa che la Serbia permetterà a chiunque di ripetere quel 17 marzo. Il diritto alla vita è un diritto umano fondamentale e lo difenderemo sempre", ha affermato Vucic aggiungendo che il suo Paese non persegue una politica espansionista. "La Serbia non ha alcuna aspirazione nei confronti si altri territori e non minaccia, l'unica cosa che vuole è che le sia permesso di adempiere ai suoi obblighi: ricordare e non permettere che i crimini si ripetano", ha concluso il capo dello Stato. (segue) (Seb)