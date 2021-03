Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett a colloquio con leader Vetevendosje Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Philip Kosnett, ha incontrato oggi il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, per discutere sulle "priorità condivise" in vista della formazione del nuovo governo. "Rimaniamo impegnati ad aiutare il prossimo governo ad avere successo e ad assicurarsi il suo posto come un partner uguale in Europa ed all'interno della comunità internazionale", ha dichiarato l'ambasciatore statunitense scrivendo su Twitter dopo l'incontro. Secondo Kosnett, il colloquio odierno con il probabile futuro premier del Kosovo è stato incentrato sugli investimenti nel settore energetico e sulla diversificazione nell'ottica sostenibile e rinnovabile: "Opzioni che alimenteranno la futura crescita economica del Kosovo", ha detto. (segue) (Alt)