Malesia-Corea del Nord: i diplomatici nordcoreani hanno lasciato l’ambasciata a Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diplomatici della Corea del Nord hanno lasciato oggi l’ambasciata in Malesia dopo la rottura delle relazioni diplomatiche. La bandiera nordcoreana e le insegne sono state rimosse dalla sede di Kuala Lumpur. Due autobus hanno trasportato il personale all’aeroporto. Le persone a bordo, 33 in tutto, hanno fatto il check-in per un volo diretto a Shanghai. Prima di partire, fuori dell’ambasciata, l’incaricato d’affari, Kim Yu-song, ha accusato la Malesia di aver commesso “un crimine imperdonabile” unendosi alla cospirazione statunitense per “isolare e soffocare” la Corea del Nord e privarla del suo diritto alla sovranità, all’esistenza e allo sviluppo. Il governo della Malesia aveva ordinato al personale diplomatico e ai dipendenti dell’ambasciata nordocoreana a Kuala Lumpur di lasciare il Paese entro 48 ore a partire dal 19 marzo, deplorando la decisione della Corea del Nord di troncare le relazioni, istituite nel 1973 ma di fatto congelate dal 2017. (segue) (Fim)