Malesia-Corea del Nord: i diplomatici nordcoreani hanno lasciato l’ambasciata a Kuala Lumpur (2)

- “La decisione unilaterale della Repubblica Popolare Democratica di Corea è chiaramente ingiustificata, sproporzionata e certamente dirompente per la promozione della pace e della stabilità e prosperità della nostra regione”, si legge nel comunicato emesso dal ministero degli Esteri malese, in cui si ricorda che la Malesia ha sempre considerato la Corea del Nord “un partner stretto”, che lo ha sostenuto nei momenti difficili e che ha profuso “sforzi concreti” per rafforzare le relazioni bilaterali anche dopo l’omicidio di Kim Jong-nam, fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, nel febbraio 2017. Le relazioni tra i due Paesi si erano deteriorate da allora: dopo l’assassinio, orchestrato da agenti nordcoreani e commesso presso l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, la Malesia aveva espulso l’ambasciatore nordcoreano. (segue) (Fim)