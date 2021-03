Ucraina: tribunale Kiev ordina sequestro delle proprietà di Motor Sich per statalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale Shevchenkivskyi di Kiev ha ordinato il sequestro dell'intero complesso produttivo e il 100 per cento delle azioni della compagnia aerospaziale Motor Sich. Lo riferisce il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), spiegando che la proprietà della società è stata trasferita alla direzione dell'Agenzia ucraina per il recupero e la gestione dei beni (Arma), per divenire una società a gestione statale. La procedura di sequestro dei beni di Motor Sich segue la decisione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell'Ucraina (Nsdc) delle scorse settimane, secondo cui la compagnia sarebbe dovuta divenire pubblica. "La questione dirimente è la capacità dello Stato di proteggere i propri interessi, non solo il destino di un'impresa. La conservazione della società ucraina Motor Sich è una questione di sicurezza nazionale", riferisce il portavoce dell'Sbu, Ivan Bakanov. (Rum)