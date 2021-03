Roma: derubano donna ferma in auto a Grottaferrata, arrestate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Grottaferrata hanno arrestato una 36enne peruviana e un 27enne cubano, entrambi senza occupazione e già noti alle forze dell’ordine, con le accuse di furto aggravato. Ieri sera, i due complici, approfittando di un attimo di distrazione di una 64enne romana che sostava nella propria autovettura in via San Nilo, hanno portato via la sua borsa contenente effetti personali e portafoglio che aveva riposto sul sedile del passeggero. Appena accortasi del furto, la vittima si è recata presso la filiale della sua banca, nel centro di Grottaferrata, per bloccare le carte di credito che aveva nel portafoglio e una volta arrivata ha notato i malviventi che stavano tentando di effettuare un prelievo fraudolento di denaro contante dallo sportello bancomat. La 64enne ha immediatamente allertato i carabinieri che sono intervenuti riuscendo a bloccare i ladri che stavano ancora tentando di prelevare 500 euro e recuperando la refurtiva, poi riconsegnata alla proprietaria. La 36enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre il 27enne, senza fissa dimora, è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (Rer)