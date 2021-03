Israele: elezioni, Netanyahu promette "voli diretti per l’Arabia Saudita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha promesso di introdurre voli diretti da Tel Aviv alla Mecca, in Arabia Saudita, in caso di vittoria alle elezioni del prossimo 23 marzo. “Vi porterò voli diretti da Tel Aviv alla Mecca”, ha detto il premier israeliano in un’intervista televisiva all’emittente “Channel 13”, alludendo a una possibile normalizzazione delle relazioni con l’Arabia Saudita. Il primo ministro israeliano ha fatto riferimento agli accordi di normalizzazione siglati finora con quattro Paesi arabi (Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco, Sudan), alludendo – come fatto in altre precedenti dichiarazioni – alla prossima conclusione di altri quattro accordi, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Jerusalem Post”. A una domanda dell’intervistatrice Ayala Hasson sui rapporti con gli Emirati, potenzialmente più problematici alla luce della presunta irritazione di Abu Dhabi per l’uso “elettorale” della normalizzazione fatto da Netanyahu, il premier israeliano ha sottolineato che “le nostre relazioni con gli Emirati sono molto forti”. (segue) (Res)