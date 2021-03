Israele: elezioni, Netanyahu promette "voli diretti per l’Arabia Saudita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’altra intervista rilasciata all’emittente “Channel 12”, ieri sera, Netanyahu è tornato sui procedimenti in cui è coinvolto con le accuse di corruzione, frode e abuso d’ufficio, opponendosi a un annullamento del processo e ribadendo che le prove contro di lui sarebbero state “falsificate”. “Sono contrario all’annullamento del mio processo. Prima di tutto, non si può fermare un processo. In secondo luogo, queste accuse falsificate stanno collassando sotto gli occhi di tutti”, ha detto. Riguardo alle relazioni tra Usa e Stati Uniti, Netanyahu ha detto che procederà con il piano per annettere la Cisgiordania soltanto se il nuovo presidente, Joe Biden, sosterrà la mossa, prospettiva molto improbabile. Il premier ha rifiutato un invito all’ultimo minuto a partecipare a un dibattito televisivo, presentato da Yair Lapid, leader del principale partito di opposizione, lo Yesh Atid. (segue) (Res)