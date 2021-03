Israele: elezioni, Netanyahu promette "voli diretti per l’Arabia Saudita" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi sondaggi, nonostante un aumento dei consensi nell’ultima settimana, alle elezioni di martedì Netanyahu e i suoi alleati potrebbero non ottenere seggi a sufficienza per avere la maggioranza alla Knesset, parlamento monocamerale israeliano. Le rilevazioni delle emittenti “Channel 12” e “Channel 13” di venerdì 19 marzo indicano che il premier potrebbe raggiungere 60 seggi, uno in meno rispetto alla risicata maggioranza necessaria per governare (61), solo con l’eventuale sostegno del partito di destra Yamina, di Naftali Bennett. Quest’ultimo tuttavia non si è impegnato dichiaratamente a sostenere un governo Netanyahu, e oscilla verso il partito Nuova speranza, di Gideon Sa’ar. Sia Bennett sia Sa’ar sono stati in precedenza membri del Likud, partito di Netanyahu e prima formazione politica del Paese. Nel caso in cui nemmeno il sostegno di Bennett fosse sufficiente, l’ago della bilancia potrebbe essere il partito arabo Ra’am (stimato a quattro seggi), il cui sostegno sarebbe tuttavia osteggiato dagli alleati di destra di Netanyahu. (Res)