Ostia: Picca (Lega), da Raggi passerella indegna con la ristoratrice in difficoltà

- "La visita della sindaca Raggi alla ristoratrice di Ostia, simbolo della crisi economica per la pandemia, è una passerella elettorale indegna e vergognosa che la prima cittadina poteva risparmiarci". Lo dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in Municipio X e i coordinatori della Lega Municipio X Davide Peli e Massimiliano Mambor. "La prima cittadina si è presentata a Ostia e, approfittando del grande effetto mediatico di cui si è resa protagonista suo malgrado la giovane ristoratrice Camilla, si è fatta uno spot con selfie e video dal contenuto retorico e vuoto visto che il comune di Roma non ha varato alcuna iniziativa di sostegno alle attività colpite dalla crisi - sottolineano -. Sembra quindi assai strumentale questo intervento. Perché non recarsi presso un'altro esercizio o un altra attività tra quelle colpite da questa grave crisi? Questa passeggiata a Ostia ci è sembrato più un approfittare di un momento di debolezza e prostrazione della giovane ristoratrice per farsi propaganda che un gesto di sincera solidarietà - spiegano -. Come mai la sindaca non ha trovato lo stesso tempo e la dignità di portare parole di conforto e le condoglianze alla famiglia del sedicenne morto presso il Parco della Madonnetta? Certo lì avrebbe dovuto giustificare le gravi responsabilità della sua amministrazione per lo stato di degrado, di abbandono e scarsa sicurezza di quell'area".(Com)