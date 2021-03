© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare Guido Crosetto per le parole di apprezzamento rivolte in un tweet all'organizzazione della campagna vaccinale a Roma. Il merito va tutto agli operatori sanitari che stanno lavorando con passione e generosità e non si fermeranno neanche nei giorni di Pasqua e Pasquetta". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)