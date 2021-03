Afghanistan-Usa: segretario Difesa Austin in visita a sorpresa a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, si trova a Kabul, in Afghanistan, dove è giunto per una visita non annunciata. Lo riferiscono fonti del portale afgano “Tolo News”. Secondo le fonti, nel corso della sua permanenza a Kabul Austin dovrebbe incontrare alti ufficiali afgani. Il viaggio del segretario statunitense giunge dopo una visita di tre giorni effettuata in India. Pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata all’emittente “Abc News”, Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che sarà “difficile” ritirare tutti i militari statunitensi dall’Afghanistan entro il primo maggio. Biden ha sottolineato le difficoltà da parte dell’amministrazione Usa a procedere al ritiro dei restanti 2.500 militari Usa dal Paese entro il primo maggio, scadenza fissata dall’accordo stipulato con i talebani il 29 febbraio 2020 a Doha dalla presidenza guidata all'epoca da Donald Trump. (segue) (Res)