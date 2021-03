Afghanistan-Usa: segretario Difesa Austin in visita a sorpresa a Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden, sia attraverso il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il segretario di Stato Antony Blinken, ha affermato più volte in questi mesi le difficoltà di ottemperare all’accordo stipulato con i talebani. Blinken ha sottolineato in più di un’occasione che un ritiro delle forze Usa dall’Afghanistan è ancora sul tavolo, osservando però il rischio di "rapidi guadagni territoriali" da parte dei talebani una volta rimpatriati i militari statunitensi. Secondo quanto riportato da “Tolo News”, Blinken avrebbe inviato una lettera e una proposta per un piano di pace al presidente afgano Ashraf Ghani all'inizio di marzo, proponendo un governo ad interim di condivisione del potere tra talebani e leader afgani. L’amministrazione Biden non ha finora confermato né smentito l’invio della dalla proposta di Blinken al presidente Ghani. (Res)