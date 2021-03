Mafie: Occhiuto, Stato garantisca massimo supporto a chi combatte con coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie deve essere un momento di riflessione e di preghiera.In decenni di lotta alla criminalità organizzata troppe morti assurde, troppi caduti sul campo. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Lo Stato deve garantire massimo supporto a chi combatte quotidianamente - con coraggio, rischiando, e mettendo a repentaglio la propria vita - il malaffare in tutte le sue innumerevoli forme.La giornata di oggi serve anche ad avere sempre più questa indispensabile consapevolezza", aggiunge. (Rin)