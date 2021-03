Grecia: ministra Cultura accoglie con favore risoluzione Congresso Usa su marmi del Partenone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cultura greca Lina Mendoni ha accolto con favore la risoluzione del Congressional Caucus on Hellenic Issues statunitense per chiedere al Regno Unito di restituire alle autorità elleniche i marmi del Partenone. "L'invio della risoluzione bipartisan del congresso Usa costituisce un'azione internazionale a sostegno della richiesta che da lungo tempo la Grecia ha avanzato per chiedere il ritorno dei marmi del Partenone e il loro inserimento nuovamente in quello che è un monumento simbolo della civiltà occidentale", ha detto Mendoni in una nota, ripresa dal quotidiano "Kathimerini". La decisione del caucus del Congresso Usa mostra come "chiunque gestisca proprietà culturali acquisite illegalmente resti attaccato a idee coloniali", una questione che diventa "legata all'identità democratica", ha aggiunto la ministra greca. (Gra)