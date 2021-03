Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi scambia Campidoglio per ufficio collocamento 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Amici e compagne, un esercito di consulenti in Comune pagati con i soldi dei romani. Proseguono così le infornate dei 'grillini speciali' sotto l'amministrazione Raggi. L'ultima è la compagna dell'assessore al Bilancio Lemmetti che, come riportato dalla stampa oggi, sarà assunta nella segreteria del collega di giunta Montuori. La Capitale è abbandonata a se stessa ma il poltronismo pentastellato a quanto pare rimane un punto fisso nell'agenda della sindaca. La Raggi ha trasformato il Campidoglio in un ufficio di collocamento a 5 stelle, ma per fortuna mancano soli pochi mesi alla fine del suo mandato". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. (Com)