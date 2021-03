Malta: premier Abela difende il Partito laburista dopo arresto del funzionario Keith Schembri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro maltese Robert Abela ha preso oggi le distanze dall'ex capo di gabinetto del governo, Keith Schembri. Le parole del premier maltese giungono in seguito all'arresto ai danni di Schembri e di altre 10 persone per riciclaggio di denaro e corruzione per svariati milioni di euro. Abela ha rilevato come l'ex capo di gabinetto del premier Joseph Muscat non sia più parte integrante del Partito laburista di Malta. Lo stesso Schembri nei giorni scorsi aveva scritto un post sui social network per ricordare il proprio ruolo nelle vittorie elettorali dei laburisti. Come riferisce il portale "Times of Malta", Abela ha rifiutato di scusarsi per la difesa che in passato il governo maltese ha fatto di Schembri, sostenendo di dover rispondere solo delle proprie azioni. "Difenderò le istituzioni, non permetterò a nessuno di minare la loro integrità", ha detto Abela. Il premier ha detto che molte delle accuse contro Schemrbi risalgono al 2013, quando il Partito laburista era salito al potere per la prima volta, in un momento in cui l'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (Fiau) era priva di risorse. In questo contesto, Abela ha ricordato l'impegno del suo esecutivo per rafforzare le attività della Fiau, insieme al lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura. (segue) (Res)