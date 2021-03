Malta: premier Abela difende il Partito laburista dopo arresto del funzionario Keith Schembri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schembri e altre 10 persone sono state arrestate con l'accusa di riciclaggio, corruzione e altri reati gravi. Nella giornata di ieri gli imputati sono stati sottoposti a 14 ore di interrogatorio. Schembri e gli altri individui arrestati hanno trascorso la notte in carcere, dato che gli è stata negata la libertà su cauzione. Come riferisce "Times of Malta", l'inchiesta su Schembri era stata richiesta dall'allora leader dell'opposizione Simon Busuttil nel 2017, tra i sospetti di una deliberata inazione da parte della polizia. Busuttil aveva presentato i risultati dell'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria sui presunti trasferimenti di denaro ad Adrian Hillman, l'ex amministratore delegato di Allied Newspapers Ltd, effettuati da Schembri attraverso i suoi consulenti finanziari. Il tribunale, presieduto dal magistrato Charmaine Galea, ha anche ascoltato come le denunce fossero state in parte basate su un'indagine separata riguardante presunte tangenti dalla vendita di passaporti, che coinvolge Schembri e i suoi consulenti finanziari Nexia BT. (Res)