Energia: Aramco annuncia risultati 2020, profitti in calo del 44,4 per cento (3)

- Il taglio degli investimenti annunciato da Aramco è in linea con una tendenza avviata di recente, e legata alla crisi che ha colpito il settore petrolifero durante il 2020. In un recente rapporto, l'Agenzia internazionale dell'energia ha notato che l'espansione del giacimento petrolifero di Marjan è stata rinviata di due anni al 2025 e l'espansione del giacimento di Berri ritardata al 2024, mentre gli sviluppi offshore di Zuluf e Safaniya devono ancora essere messi a gara. In questo contesto sarebbero prioritari per Aramco progetti a basso costo per espandere il gigantesco campo Ghawar dell'Arabia Saudita, il più grande del mondo, inclusa l'area di produzione di Haradh. Aramco potrebbe inoltre proseguire l’abbandono di progetti all’estero. Negli ultimi anni la società ha avviato diversi accordi costosi all'estero, ma diversi piani sono stati bloccati e altri rimandati. La società statunitense Sempra ha dichiarato nel 2020 che ritarderebbe una decisione finale d'investimento su un impianto di esportazione di Gnl da 11 milioni di tonnellate all’anno a Port Arthur, in Texas, in cui Aramco ha accettato di prendere una quota del 25 per cento. In India, è stato anche ritardato un accordo con Reliance Industries per Aramco per acquisire una partecipazione del 20 per cento in una filiale petrolifera chimica, con la probabilità di chiusura diminuita dagli impatti economici della pandemia. Aramco deve anche affrontare le persistenti preoccupazioni per la sicurezza derivanti dagli attacchi alle sue strutture: per citare solo l'episodio più recente, lo scorso 19 marzo droni lanciati dalle milizie sciite yemenite Houthi hanno preso di mira una raffineria della compagnia petrolifera a Riad. (Res)