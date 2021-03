Russia: senatore Dzhabarov, pronta risposta alla Bulgaria in caso di espulsione diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia risponderà in maniera proporzionata alla Bulgaria, qualora le autorità di Sofia decidano di espellere i diplomatici russi "per accuse di spionaggio senza fondamento". Lo ha affermato il vicepresidente della commissione per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione russo, Vladimir Dzhabarov, all'agenzia di stampa "Sputnik". "Risponderemo in maniera netta, prenderemo misure reciproche in caso si decida di espellere i diplomatici", ha detto Dzhabarov, secondo cui Sofia commetterebbe "un azione non amichevole", vista la mancanza di basi dietro le accuse rivolte ai funzionari russi. "Si tratta dei nostri 'alleati di una volta' nel Patto di Varsavia, che hanno deciso di cambiare lato in favore della Nato e dimostrare la loro determinazione nel combattere 'la minaccia russa'", ha detto il senatore. (segue) (Rum)