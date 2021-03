Roma: Acea installa casa dell'acqua nel palazzo del Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la "Giornata mondiale dell’acqua" di domani, Acea ha installato nel palazzo del Quirinale la 96esima Casa dell’acqua. L’iniziativa, che fa parte di un progetto nato a Roma nel 2013, con il duplice obiettivo di incentivare il risparmio idrico e la riduzione dell’uso della plastica, "è la testimonianza concreta e quotidiana di quella strategia della sostenibilità che Acea ha adottato in tutti i territori in cui è presente come gestore del servizio idrico. Le Case dell’acqua, con la loro struttura verde scuro, rappresentano l’evoluzione hi-tech delle antiche fontane, erogano gratuitamente acqua naturale o frizzante e fanno ormai parte dell’arredo urbano della Capitale e dei comuni in cui sono state posizionate". Lo comunica Acea in una nota. "Sono collocate in luoghi pubblici facilmente raggiungibili dai cittadini, vicino alle fermate della metropolitana, in posti di interesse turistico o di alto valore simbolico come il Colosseo o la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano". (segue) (Com)