Iran: attacco terroristico nel sud-est del Paese, un morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata uccisa, e altre tre sono rimaste ferite, in un’esplosione avvenuta nella città di Saravan, nella provincia del Sistan-Beluchistan, nel sud-est dell’Iran. Lo riferisce la base del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran) di Zahedan, secondo l’agenzia di stampa iraniana “Fars”. Secondo i pasdaran, un non meglio precisato “gruppo terroristico” ha condotto un attacco alle 9:30 di stamattina in una piazza della città di Saravan, causando una vittima e tre feriti, tra cui una donna. Non sono note al momento ulteriori informazioni sull’evento. (Res)