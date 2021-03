Roma: Campidoglio, intitolazione centri antiviolenza a persone simbolo promozione di diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una memoria da poco firmata, la Giunta Capitolina affianca all'apertura dei tanti Centri Antiviolenza sul territorio cittadino una campagna di sensibilizzazione e riflessione sul tema, per l'intitolazione di queste strutture - che oggi prendono nome dalla strada o dalla zona in cui si trovano - a donne che sono diventate simbolo della lotta all'odioso e diffuso fenomeno della violenza o che con le loro scelte di vita sono state esempi di autodeterminazione e libertà femminile o, ancora, a persone che si sono distinte nelle battaglie di difesa e promozione dei diritti delle donne". Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Il percorso per le nuove intitolazioni sarà partecipativo, aperto ad associazioni ed organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, nonché alla promozione della cultura delle pari opportunità, ai Municipi, alla cittadinanza e alle scuole". (segue) (Com)