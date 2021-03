Roma: Campidoglio, intitolazione centri antiviolenza a persone simbolo promozione di diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni struttura che abbiamo aperto per le donne è un tassello che si aggiunge nel contrasto alla violenza di genere e nell'opera di riscatto e di ricostruzione della propria autonomia", aggiunge la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Alcune già portano il nome di donne straordinarie come il Cav 'Nilde Iotti', il Centro comunale 'Donatella Colasanti-Rosaria Lopez', la casa di Semiautonomia 'Franca Viola'. Vogliamo che siano i primi e non gli unici luoghi, a ricordare già nel nome, il coraggio e l'impegno delle donne". "L'azione amministrativa è fatta di concretezza, come l'apertura di spazi a sostegno delle donne, e di riflessione, di sensibilizzazione su un tema che è sempre rilevante, non solo giornate simbolo. Per questo abbiamo voluto dare un segnale che è l'inizio di un percorso. L'obiettivo è rendere il contributo che alcune donne hanno dato alla promozione dei diritti femminili o alla lotta contro la violenza un esempio e un aiuto ulteriore a tutte le altre, un supporto al coraggio di ciascuna", spiega l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì. (segue) (Com)