Migranti: riunione Med-5 ad Atene, ministri Interno chiedono condivisione onere con Paesi Ue

- I ministri dell'Interno dei cinque Paesi mediterranei in prima linea nell'immigrazione di massa verso l'Europa, i Med-5, vogliono che i loro partner dell'Unione europea condividano l'onere in modo più equo. "Non possiamo più essere puniti per la nostra posizione geografica", ha detto Byron Camilleri, ministro dell'Interno, della sicurezza nazionale e delle forze dell'ordine di Malta, riassumendo la sua posizione e quella dei suoi colleghi di Cipro, Grecia, Italia e Spagna, dopo il loro incontro ad Atene. Come riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il vicepresidente della Commissione europea e commissario per la promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas hanno partecipato all'incontro all'inizio ma se ne sono andati prima della sua conclusione. Il ministro dell'Interno cipriota Nikos Nouris ha detto che la maggior parte dei migranti che arrivano nel suo Paese attraversano la "linea verde" che separa la parte settentrionale dell'isola occupata dai turchi dal sud amministrato dall'entità greco-cipriota e ha chiesto alla Turchia di accettare le ispezioni dell'agenzia europea Frontex sulla sua costa meridionale. Nouris ha aggiunto che Cipro, negli ultimi quattro anni, ha avuto il maggior numero di richiedenti asilo pro capite nell'Ue. (Gra)