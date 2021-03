Cultura: al via primi 4 progetti "Lazio street art"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arte e la creatività invadono le città con Lazio Street Art. Sono 4 i progetti che stanno vedendo la luce in questi giorni: a Roma, "Cantieri San Paolo" nel Municipio VIII e "Fantasia in piazza" nel Municipio II ; "R/ESISTENZA" nel comune di Antrodoco (RI) e "Marta – Valentano: Tra storia, leggenda, scienza - Amalasunta e Ruffini" nei comuni di Marta e Valentano (VT). Interventi artistici importanti per dare nuova vita ai comuni del Lazio attraverso la creatività. È questo l'obiettivo di 'Lazio Street Art', il progetto della Regione che attraverso uno stanziamento a fondo perduto di 200 mila euro ha promosso e sostenuto, tramite la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, 10 progetti di arte urbana in tutte le province. (segue) (Com)