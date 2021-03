Cultura: al via primi 4 progetti "Lazio street art" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Lazio Street Art portiamo in tutto il territorio l'arte e la creatività dei nostri artisti e diamo un nuovo volto alle nostre città riqualificando anche le aree urbane più periferiche e marginali. 'Cantieri San Paolo' e 'Fantasia in piazza' a Roma, "R/ESISTENZA" ad Antrodoco, 'Tra storia, leggenda, scienza - Amalasunta e Ruffini' a Marta e Valentano: vedere realizzate le prime opere di questi straordinari progetti nonostante le grandi difficoltà che tutte e tutti stiamo affrontando in questo periodo è una grande soddisfazione". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Per questo abbiamo deciso di prorogare ancora i termini fissati per la realizzazione delle opere al 30 giugno 2021 così che ognuno di questi progetti possa prendere vita valorizzando l'identità dei luoghi e il patrimonio storico e artistico del territorio ma anche puntando l'attenzione su temi fondamentali come l'integrazione e il rispetto delle differenze; l'ambiente, la natura e la sostenibilità - spiega -. Stiamo lavorando, inoltre, a nuove edizioni di Lazio Street Art nei prossimi anni, in linea con quanto previsto dalla legge regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art nel Lazio approvata a dicembre e nata grazie al lavoro e alla passione della vicepresidente della Commissione Cultura della Regione, Marta Leonori. Un provvedimento che dimostra la nostra attenzione per questa straordinaria forma d'arte che è stata inserita anche tra le azioni regionali in ambito culturale della nuova programmazione UE 2021-27". (segue) (Com)