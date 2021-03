Cultura: al via primi 4 progetti "Lazio street art" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti, presentati a seguito di Avviso pubblico, sono stati selezionati grazie al lavoro svolto da una Commissione di esperti formata dai rappresentanti di tre fondazioni partecipate dalla Regione Lazio: Fondazione MAXXI, Fondazione La Quadriennale e Fondazione Romaeuropa. "In attesa di poter inaugurare in presenza a maggio, è con un video online disponibile da sabato 20 marzo che si apre virtualmente il progetto 'R/ESISTENZA – Street Art Gallery' di Ondadurto Teatro del Comune di Antrodoco (RI). Una galleria a cielo aperto con la direzione artistica di Marco Paciotti e Alin Cristofori che vedrà per le vie opere di grande artisti quali Sten & Lex, Lucamaleonte, Neve e Alessandra Carloni", spiega la nota della Regione Lazio. "A Roma, nel Quartiere San Paolo è in dirittura d'arrivo 'Cantieri San Paolo', progetto del Municipio VIII realizzato con Dominio Pubblico, diretto da Tiziano Panici, e con la curatela di Michele Trimarchi: un laboratorio a cielo aperto di street art e arte urbana firmato da Greg Jager, Gojo e Collettivo '900 con Leonardo Crudi ed Elia Novecento, Wuarky e Lola Poleggi". (segue) (Com)