Cultura: al via primi 4 progetti "Lazio street art" (4)

- "Anche il quartiere romano di San Lorenzo si riempie di colori con 'Fantasia in piazza', il progetto del Municipio II di Roma Capitale con il giovane artista Leonardo Crudi che sta disegnando sul piano orizzontale, attualmente pavimentato con basaltine, geometrie colorate da utilizzare per inventare giochi e percorsi. Appuntamento nei primi giorni di aprile per la conclusione dei lavori dell'intervento artistico in Piazza dell'Immacolata - prosegue la nota -. Terminati anche i lavori di 'Marta-Valentano: Tra storia, leggenda, scienza – Amalasunta e Ruffini': nei due comuni del viterbese, il progetto curato da Gino Auriuso e con la comunicazione di Artenova ha visto come protagonisti i P.A.T. (Pittori Anonimi del Trullo) che grazie ai loro interventi artistici hanno portato a termine un particolare lavoro di riqualificazione e valorizzazione del territorio. Protagonisti delle opere la Regina Amalasunta, per il Comune di Marta, e il matematico Paolo Ruffini per il Comune di Valentano", conclude la nota della Regione Lazio. (Com)