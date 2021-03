© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricordiamo le vittime innocenti delle mafie. Roma non dimentica chi ha sacrificato la vita lottando per la legalità e la giustizia. Durante emergenza coronavirus non diamo spazio a criminali che approfittano di debolezze e fragilità. Istituzioni sono a fianco dei cittadini". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)