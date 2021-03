Libia-Italia: Di Maio in visita a sorpresa a Tripoli, colloquio con premier Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è giunto questa mattina a Tripoli, in Libia, per una visita non annunciata. Lo riferiscono fonti libiche ad "Agenzia Nova". Si tratta della prima visita di un ministro degli Esteri occidentale, dopo la nomina delle nuove autorità esecutive del Paese. Di Maio dovrebbe incontrare il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, e l'omologa libica, Najlaa al Manqoush. La ministra Al Manqoush ha incontrato, nei giorni scorsi, l'ambasciatore d'Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, e l'inviato speciale per la Libia del ministro Di Maio, Pasquale Ferrara. Scopo della visita, secondo quanto si apprende, è ribadire il sostegno di Roma al Gun e rilanciare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. (Lit)