Mafie: Grasso (Leu), garantire lavoro giusto e dignitoso per sconfiggerle

- Quest’anno, per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia, Libera ha scelto uno slogan che omaggia Dante: “a ricordare e riveder le stelle”. È ancora impossibile radunarsi in piazze piene di migliaia di giovani, come eravamo abituati a fare, ma anche quest’anno non mancheranno occasioni di impegno per ricordare tutti - tutti - i nomi di coloro che la mafia ha ucciso. Lo scrive su Facebook il Sen. Pietro Grasso (LeU). "Pochi giorni fa, nel pieno rispetto delle regole, sono stato invitato dallo Spi - Cgil a scoprire una targa che ricorda i nomi dei sindacalisti uccisi. Sono tanti, perché la mafia ha sempre saputo che in un Paese in cui il diritto al lavoro giusto e dignitoso è garantito c’è poco spazio per la criminalità. Il nostro impegno deve essere quello di costruire, anzi ricostruire, un Paese così", aggiunge.(Rin)