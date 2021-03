Covid: a Milano Polizia controlla 230 persone e 15 esercizi, decine di multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano seduti alle 20.50 a due tavoli intenti a cenare all’interno di un ristorante-bistrot di via Solari a Milano nonostante i divieti previsti dalla normativa anti-Covid. Per questo motivo la Polizia di Stato ha multato sei clienti e il gestore del locale. Agli agenti il titolare ha spiegato di essere stato già sanzionato qualche giorno fa per essere rimasto aperto, ma di aver deciso di continuare a lavorare. Per lui, oltre alla sanzione amministrativa, scatterà il provvedimento di chiusura della durata di cinque giorni. Sempre nella giornata di ieri gli agenti della Questura hanno controllato tra piazza Duomo e corso Como 15 esercizi commerciali e 230 persone, di cui 30 multate perché si trovano in giro con una giustificazione non idonea a quelle previste dalle prescrizione legate all’essere in zona rossa. Infine, in seguito a una segnalazione, attorno alle 19.30 in via Cagliero, in un appartamento in affitto, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno scoperto un festa di otto amici. Anche per ciascuno di loro è stata emessa una sanzione per aver violato le misure contemplate dall'emergenza coronavirus. (Rem)