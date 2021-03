Francia: Roussel (Pcf), necessario un patto a sinistra per prossime elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale del Partito comunista francese (Pcf), Fabien Roussel, chiede “un patto” a sinistra per le prossime elezioni legislative. "Vogliamo lavorare per un patto con le altre forze di sinistra in modo che le elezioni legislative ci permettano di correre insieme in più collegi possibili", ha spiegato Roussel in un'intervista al "Journal du dimanche". "Sono convinto che possiamo farcela, insieme", ha detto. "Parliamo di elezioni legislative. Elenchiamo le circoscrizioni in cui è possibile battere un candidato di destra o di estrema destra e chiediamoci come vincere", ha rilevato ancora Roussel. Le sue dichiarazioni coincidono con l'appello lanciato sabato dall'ex primo segretario del Partito socialista Jean-Christophe Cambadélis, il quale ritiene che sinistra e verdi devono siglare “un patto legislativo” per il 2022, prerequisito che consentirebbe di concordare una candidatura comune per le elezioni presidenziali.(Frp)