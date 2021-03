Covid: Mulè, solidarietà piena e incondizionata alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà piena e incondizionata alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute sui social solo per aver sottolineato un principio sacrosanto e condiviso: i medici non possono e non devono rifiutare di sottoporsi al vaccino. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Ed è altrettanto sacrosanto il disegno di legge presentato per rendere obbligatorio il vaccino per il personale sanitario, unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere il Covid. Le Istituzioni devono stringersi intorno alla scienza e isolare chi sostiene teorie inaccettabili, fuori dal tempo e dalla storia", aggiunge.(Rin)