Migranti: Alarm Phone, almeno 60 morti in naufragio al largo della Libia

- Il naufragio di un’imbarcazione che trasportava migranti al largo della Libia, avvenuto lo scorso giovedì 18 marzo, ha causato almeno 60 dispersi e presunti morti. Lo ha annunciato su Twitter Alarm Phone, la piattaforma che riceve gli Sos di imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo. “ll naufragio di giovedì a largo della Libia è costato decine di vite. I superstiti dicono che ci sono state più vittime che sopravvissuti. Circa 45 persone sono state soccorse da pescatori ma circa 60 persone sono disperse e presunte morte”, si legge nel tweet. “Le autorità allertate alle 3 di mattina non sono intervenute. La barca era in fiamme ma le persone sono state abbandonate in mare. I superstiti sono stati arrestati e le autorità libiche hanno dichiarato 5 morti”, prosegue il tweet, che accusa le autorità di avere mentito per “coprire i loro crimini e nascondere le circa 60 morti”. (Res)