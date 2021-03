Roma: controlli anti droga nelle periferie, 10 arresti e 400 dosi droga sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone arrestate e circa 400 dosi di droga sequestrate. È il bilancio di una serie di blitz antidroga che i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito nelle periferie della Capitale nelle ultime 72 ore. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 36enne della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina a un giovane in via dell’Acqua Bullicante. Alla vista dei militari, il pusher ha ingerito alcune dosi di droga e quindi, dopo essere stato bloccato, è stato trasportato all’ospedale Vannini per accertamenti, al termine dei quali è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Nelle sue tasche, i carabinieri hanno trovato e sequestrato altre dosi della stessa sostanza e 280 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. (segue) (Rer)