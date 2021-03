Roma: controlli anti droga nelle periferie, 10 arresti e 400 dosi droga sequestrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due cittadini del Gambia, entrambi 24enni senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a spacciare nei pressi della stazione ferroviaria Monte Mario. I pusher sono stati notati mentre cedevano dosi di eroina a un 53enne romano, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. I carabinieri hanno sequestrato 5 grammi di eroina e 260 euro in contanti, che i due arrestati nascondevano nelle loro tasche. I carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste, invece, hanno notato due giovani, un 18enne e un 17enne, entrambi di Roma e con precedenti, aggirarsi con fare sospetto in piazza Oria e hanno deciso di tenerli sott’occhio. Poco dopo, i due hanno avvicinato una donna, identificata poi in una 30enne romana, a cui hanno ceduto due dosi di cocaina. Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno arrestato i pusher, sequestrando 17 dosi di droga, e hanno segnalato l’acquirente all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore. Il 18enne è stato trattenuto in caserma, mentre il minorenne è stato condotto al Centro giustizia minorile di via Virginia Agnelli. (segue) (Rer)