Russia: arrestato per corruzione il governatore della regione di Penza, Ivan Belozertsev

- Il governatore della regione russa di Penza, Ivan Belozertsev, figura tra le diverse persone arrestate con l'accusa di coinvolgimento in un caso di corruzione di oltre 31 milioni di rubli (350 mila euro). Lo ha reso noto oggi una portavoce del comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. "Un procedimento penale è stato aperto contro il governatore della regione di Penza Ivan Belozertsev e il capo della holding farmaceutica Biotech, Boris Spiegel, insieme ad altre persone", ha detto la portavoce. In base alle indagini, Belozertsev avrebbe accettato tangenti da Spiegel, sua moglie e dal direttore dell'azienda farmaceutica Jsc Anton Koloskov, per un importo superiore a 31 milioni di rubli tra gennaio e settembre 2020.(Rum)