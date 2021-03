Congo-Brazzaville: in corso presidenziali, candidato opposizione Kolelas in ospedale per Covid (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto pressione per il forfait dato dal Fondo monetario internazionale, che da un anno e mezzo blocca la seconda tranche del suo programma da 448,6 milioni di dollari concluso nel 2019, il governo del Congo tenta per il momento di negoziare con gli attori commerciali interni che gli hanno concesso prestiti rimborsabili in petrolio. Si inseriscono in questo quadro i ripetuti solleciti rivolti al governo dal Collettivo degli operatori economici del Congo (Copeco), che riunisce 179 società, affinché Brazzaville saldi ai propri membri alcuni debiti contratti lo scorso anno nell’ambito del meccanismo controllato dal gruppo di interesse economico noto come Club di Brazzaville. Quest’ultimo – che include le cinque banche Bgfi Bank, Lcb, Eco Bank, Bsca e Postal Bank – aveva mobilitato 300 miliardi di franchi Cfa (oltre 450 milioni di euro) per pagare parte del debito interno commerciale del Congo. Secondo il Comitato economico e finanziario nazionale del Congo (Cnef), ente governativo, l'economia nazionale crescerà di 0,5 punti percentuali nell'anno in corso. (Res)