- La prossima riunione del Consiglio europeo, prevista per giovedì prossimo, sarà organizzata in videoconferenza, in seguito all'aumento dei casi di Covid-19 negli Stati membri dell'Ue. Lo ha annunciato su Twitter Barend Leyts, il portavoce del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Il presidente continuerà nel frattempo le consultazioni con tutti i leader", si legge ancora nel Tweet.(Beb)