Violenza donne: Castaldo (M5s), atto di una violenza inaudita, Balmas chiarisca

- Un atto di una violenza inaudita, che diventa ancor più inaccettabile per un rappresentante delle istituzioni come Massimo Balmas, presidente del consiglio comunale di Ciampino, che avrebbe picchiato la signora Adriana, madre dei suoi figli, proprio davanti agli occhi di questi ultimi. Lo scrive su Facebook il vicepresidente dell’Europarlamento ed esponente dl Movimento 5 stelle Fabio Massimo Castaldo. "Attendiamo, come sempre, che la Giustizia faccia il suo corso in questa vicenda, ma è chiaro che se le accuse nei confronti di Balmas venissero confermate, ci troveremmo di fronte a un reato gravissimo. Balmas deve chiarire immediatamente", aggiunge Castaldo, che ricorda i dati dell’Istat, secondo cui una donna su tre ha subìto violenze di qualsiasi tipo nel corso della propria vita. Un numero elevatissimo, che fotografa una situazione allarmante. "La politica deve dare il buon esempio, e quindi chiedo formalmente a Balmas di dimettersi o quanto meno di autosospendersi quanto prima dal ruolo che ricopre, al fine di tutelare l'istituzione che rappresenta. Noi esprimiamo la nostra solidarietà alla vittima, la signora Adriana, senza se e senza ma. I suoi colleghi della maggioranza di centrodestra faranno altrettanto?", conclude l'esponente M5s. (Rin)