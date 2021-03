Milano: aggressione in v.le Molise, liberato da Carabinieri stabile occupato da 86 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato liberato e restituito alla proprietà e all‘ente gestore lo stabile abbandonato di viale Molise al cui interno, la notte tra venerdì e sabato, si è verificata un’aggressione, in un tentativo di rapina, tra due gruppi di cittadini nordafricani. Lo comunica l’Arma dei Carabinieri spiegando che in seguito all'intervento, i militari della compagnia Milano Porta Monforte, supportati dal terzo reggimento “Lombardia”, hanno proceduto alla ricognizione di tutti i locali del suddetto immobile, risultati occupati abusivamente da 86 cittadini nordafricani, in fase di identificazione. Tra gli occupanti erano presenti 1 donna e 4 minori, dei quali 2 sono stati ricollocati presso la comunità da cui risultavano essersi allontanati e gli altri 2 sono in fase di ricollocazione, con l'ausilio di personale dei servizi sociali del Comune di Milano. Sullo stabile, in pessime condizioni igienico-sanitarie e in disuso da diversi anni, la proprietà e l‘ente gestore hanno avviato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali. (Rem)