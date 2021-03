Ue: von der Leyen, Paesi firmatari ratifichino la Convenzione di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza contro le donne non è tollerabile. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito alla decisione della Turchia di uscire dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul. "La violenza contro le donne non è tollerabile. Le donne meritano una salda cornice legale che le protegga. Sostengo la Convenzione di Istanbul e chiedo a tutti coloro che l'hanno firmata di procedere con la ratifica", si legge nel tweet di von der Leyen. (Beb)