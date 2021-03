Israele: Gerusalemme, imponente protesta contro Netanyahu a tre giorni dalle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone si sono radunate a protestare ieri sera a Gerusalemme contro il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a tre giorni dalle prossime elezioni legislative, che si terranno martedì 23 marzo. Dimostranti provenienti da tutto il Paese hanno marciato dalla sede della Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato ebraico, fino a Piazza Parigi, adiacente alla residenza del premier in Balfour Street. Secondo gli organizzatori della dimostrazione hanno partecipato circa 15mila manifestanti, stima successivamente elevata a 40-50mila (almeno 20 mila secondo i media israeliani). Da quasi nove mesi i dimostranti si radunano settimanalmente presso la residenza di Netanyahu, ma le proteste di ieri sera hanno visto una partecipazione particolarmente elevata. Secondo il quotidiano "The Times of Israel", benché i manifestanti fossero perlopiù progressisti, hanno partecipato alle dimostrazioni anche ebrei ultraortodossi ed elettori conservatori. (segue) (Res)