India-Usa: segretario Difesa Austin, “importanza partnership crescerà negli anni a venire”

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha concluso la sua visita in India (19-21 marzo) incoraggiato dalla risposta di “un partner sempre più importante nel contesto delle dinamiche internazionali in rapida evoluzione di oggi”. Lo riferisce una nota del dipartimento della Difesa Usa. La condivisione delle informazioni, la cooperazione logistica, l’intelligenza artificiale e la cooperazione in nuovi domini come lo spazio e la sicurezza informatica sono alcune delle aree su cui è stato concordato di concentrarsi. Il segretario ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti verso alleati e partner in tutta la regione. “Penso che lavorare insieme a Paesi che la pensano allo stesso modo che hanno interessi condivisi sia il modo per controllare qualsiasi aggressione in qualsiasi regione”, ha detto ai giornalisti in viaggio con lui. “Mentre il mondo deve affrontare una pandemia globale e sfide crescenti a un sistema internazionale aperto e stabile, le relazioni Usa-India sono una roccaforte di una regione indo-pacifica libera e aperta (…) ed è chiaro che l’importanza di questa partnership e il suo impatto sull’ordine internazionale basato sulle regole cresceranno negli anni a venire”, ha aggiunto Austin.Infine, il segretario alla Difesa statunitense ha ricordato i diversi accordi esistenti sulla base dei quali lavorare e ha auspicato un’intensificazione delle esercitazioni per migliorare l’interoperabilità. (segue) (Inn)