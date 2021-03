India-Usa: segretario Difesa Austin, “importanza partnership crescerà negli anni a venire” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale dei colloqui avuti a Nuova Delhi è stato quello con l’omologo Rajnath Singh. Austin, inoltre, ha incontrato il primo ministro, Narendra Modi, e il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. Il ministro della Difesa indiano ha definito la discussione “completa e proficua”, spiegando che è stato deciso di perseguire una cooperazione rafforzata con il Comando indo-pacifico degli Stati Uniti (Usindopacom), con il Comando centrale (Centcom) e con il Comando Africa (Usafricom). Singh ha spiegato che l’obiettivo è realizzare il pieno potenziale degli importanti accordi in atto: l’accordo di sostegno logistico Lemoa (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) siglato nel 2016, quando l’India è stata riconosciuta, una definizione esclusiva per il Paese asiatico, “major partner” della difesa Usa; l’accordo per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni Comcasa (Communications, Compatibility, Security Agreement) del 2018 e l’accordo per la cooperazione geo-spaziale Beca (Basic Exchange and Cooperation Agreement) del 2020. (segue) (Inn)